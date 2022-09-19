Две смертельные аварии произошли в Приморье в минувшие выходные

Всего за выходные зарегистрировали больше 100 аварий. Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшие выходные, 17 и 18 сентября, в Приморье произошло 88 аварий с материальным ущербом, 14 – с пострадавшими, 2 человека погибли, а 15 получили травмы различной тяжести. Всего на территории края зарегистрировали больше 100 ДТП.

Как рассказали в пресс-службе УМВД Приморья, одна из аварий со смертельным исходом случилась на 71 километре трассы «Артем-Находка-порт Восточный». Водитель Nissan X-Trail ехал со стороны Находки в сторону Владивостока. Предположительно, он не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Из-за аварии 45-летний водитель скончался до приезда скорой помощи. Стаж вождения мужчины составляет 17 лет, и в 2022 году три раза его привлекали к административной ответственности: дважды по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение скорости движения ТС на величину более 20 километров в час) и по части 3 статьи той же статьи (превышение скорости больше чем на 40-60 километров в час).

На трассе «Артем-Находка-порт Восточный» машина съехала в кювет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Представители ведомства отметили, что больше всего ДТП произошло в приморской столице. Из-за аварии здесь также погиб человек.

Водитель Тoyota Prius ехал со стороны улицы Радио в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Он наехал на 54-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу.

Авария во Владивостоке, из-за которой погиб пешеход. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Из-за полученных травм приморец скончался. Водитель начал управлять машиной в этом году, два раза его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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