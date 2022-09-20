Время для салютов еще наступит в Приморье

Владимир Николаев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Крупный праздник «Фестиваль салютов», который ежегодно в начале осени бесплатно проводится в центре отдыха и здоровья «Роял Парк» (улица Маковского, 65) в этом году был перенесен. Такое решение принял президент парка, автор программы социальной поддержки населения «Приморью – достойную жизнь» Владимир Николаев.

– Сейчас, к сожалению, не до салютов. Бесплатные программы для наших детей, которые каждую неделю проводятся в «Роял Парк», мы сохраним, но салюты отложим до возвращения наших ребят с Победой, – заявил Владимир Николаев. – Недавно стало известно, что моего товарища, который принимал участие в спецоперации на Украине, не стало. Я считаю своим долгом поддержать ребят, которые сейчас находятся на передовой, а также семьи тех, кто уже никогда не вернется домой.

По решению Владимира Николаева ежемесячно матери и жены погибших в результате спецоперации будут получать путевки в центр отдыха и здоровья «Роял Парк» для прохождения санаторно-курортного лечения, а дети погибших смогут бесплатно заниматься спортом в СК «Арена спорта». Фонд «Боевое Братство» также поддержит семьи погибших.

– Я считаю, что и бизнесмены, и простые люди должны помогать тем, кто защищает Россию, – добавил Владимир Николаев.

Напомним, что программы для детей, в том числе бесплатные, в центре отдыха и здоровья «Роял Парк», которые поддерживает Фонд Владимира Николаева, продолжатся. А «Фестиваль салютов» обязательно состоится, когда наступит Победа.

Телефон Фонда Владимира Николаева +79024816700.

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