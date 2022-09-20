Осенние холода ворвались в Приморье

Во Владивостоке столбики термометров поднимутся до +14…+16°C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 20 сентября, в Приморье обойдется без осадков. Ветер в крае умеренный до сильного северо-западных направлений. Температура воздуха поднимется до +11…+16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Порывы северо-западного ветра умеренные до сильного. Столбики термометров в приморской столице покажут до +14…+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, дожди не ожидаются. Ветер умеренный северо-западный. Воздух прогреется до +14…+16°C.

В Находке также облачно и без осадков, ветер северо-западный умеренный, а столбики термометров поднимутся до +15…+17°C.

Напомним, что приморские синоптики рассказали, когда первые заморозки ворвутся в край. По информации специалистов, в ночь на среду, 21 сентября, температура воздуха опустится до -6…+1°C, но уже днем потеплеет до до +15…+21°C. «Комсомольская правда – Владивосток» также писала о том, в какой день на Приморье обрушится снег. По прогнозу, это произойдет 18-22 числах октября.

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