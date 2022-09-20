Приморцы вакцинировались 1 182 570 раз. Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональный оперштаб Приморья обновил статистику по ежедневному уровню заболеваемости коронавирусом. По новым данным, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 303 местных жителей. За все время существования пандемии заболели 199 976 человек.

За 24 часа с недугом справились 388 приморцев, всего количество заболевших составило 194 383 жителя. За сутки число умерших не изменилось, никто не скончался. В общей сложности COVID-19 унес 1966 жизней.

В крае продолжается активная прививочная кампания. Приморцы вакцинировались 1 182 570 раз. Сделать прививку от коронавируса можно в любой поликлинике края. Для этого необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Тем, кто уже переболел новым COVID-19, врачи рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с заместителем главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ириной Горбуновой, которая напомнила, как люди заражаются короновирусом и о мерах профилактики.

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