Приморцы смогут купить умные телевизоры KION Smart TV от МТС

Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС представит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и высоким качеством изображения.

Модели получили до 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, что обеспечивает высокую плавность работы интерфейса, позволяя комфортно наслаждаться просмотром любимых передач, стриминговых сервисов, устанавливать полезные приложения. Управлять ими и другими функциями ТВ можно с помощью удобного пульта с поддержкой голосового ввода. Телевизор работает в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения, позволяющими использовать телевизор при отсутствии доступа к интернету. В телевизор могут быть установлены CAM-модули кабельного и спутникового домашнего ТВ от МТС. Для доступа к сети может быть использован встроенный модуль Wi-Fi. Для подключения игровых консолей и медиаприставок предусмотрено два разъема HDMI.

В подарок к устройству идет годовая подписка на онлайн-кинотеатр KION, включающая сотни ТВ-каналов, фильмов и сериалов в HD и 4K. Доступно подключение детского профиля для безопасной навигации юных пользователей в сети, а также приятные дополнения от МТС. Пользоваться сервисом можно на пяти устройствах (включая мобильные телефоны и планшеты) под одной учетной записью.

Телевизоры KION Smart TV поступят в Приморье в продажу в октябре и будут доступны для покупки в рассрочку и по программе подписки. В онлайн-магазине МТС до 26 сентября открыт предзаказ устройств. Покупатели, оформившие предварительный заказ, получают кешбэк в размере 30% от стоимости телевизоров – кешбэк можно потратить на оплату мобильной связи, покупку товаров в магазинах МТС и многое другое.

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