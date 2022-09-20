Почти 28 тысяч семей в Приморье улучшили свои жилищные условия

Приморье обогнали Чеченская Республика и Дагестан. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморье вошло в ТОП-3 регионов по количеству семей, улучшивших свои жилищные условия. За четыре года 27,7 тысяч семей, воспользовавшись программой «Жилье и городская среда», получили новое или обновили старое жилье. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

В региональном министерстве строительства отметили, что регион перевыполнил план на 8% и занял третье место по количеству семей, которые улучшили жилищные условия. Опередили Приморье Чеченская Республика и Дагестан.

Заместитель председателя Правительства края Михаил Петров отметил, что в этом году в рамках программы необходимо сдать не меньше миллиона квадратных метров жилья. Сейчас введено 600 тысяч «квадратов»

Напоминаем, что приморцы могут получить жилье на льготных условиях. Программой «Дальневосточная ипотека» воспользовались уже 13,8 тысяч семей. Отметим, что губернатор Приморья попросил президента поднять возрастной ценз для приморцев, желающих стать участниками «Дальневосточной ипотеки».

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