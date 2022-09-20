В Приморье арестовали мужчину из-за 70 тысяч рублей

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Приморья попался на казусной истории, из-за чего может провести годы в тюрьме. Мужчина получил деньги на стройматериалы и должен был отремонтировать жилое помещение, но в итоге решил просто скрыться. Горе-мошенника из Октябрьского района задержали и завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как оказалось, приморец получил деньги от двух потерпевших – в сумме 70 тысяч рублей. Обязательства выполнять не захотел. В прокуратуре детали не уточняют, вероятно, мужчина просто забрал деньги и перестал выходить на связь. Бесконечные гудки в трубке заставили пострадавших обратиться в полицию.

Обвинительное заключение уже утверждено. Фигурант под стражей – это решили в Октябрьском районном суде. Дело направят на рассмотрение по существу. По части 2 статье 159 за мошенничество ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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