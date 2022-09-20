В Приморье поселят еще 55 старообрядцев-соотечественников из Соединенных Штатов Америки

Митрополит Корнилий и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с митрополитом Московским, предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Во время беседы обсудили вопросы возвращения соотечественников-староверов из недружественных государств в Приморье. Пока что ожидают прилета 55 жителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

– Наши соотечественники возвращаются на свои территории, туда, где ранее их предки обрабатывали земли, выращивали урожай, одними из первых осваивали Приморский край. Мы создаем для них необходимые условия, предоставляем новые земли. Переселенцы из дальних стран прибывают в Красноармейский район, Пожарский муниципальный округ, возделывают залежные земли, возрождают сельское хозяйство, – рассказал губернатор Приморья.

Из США приедут 55 человек. По мнению митрополита, эти люди готовы трудиться и вспахивать целину в крае. Часть соотечественников в скором времени прибудут из Латинской Америки и других стран.

Стоит отметить, в Приморье проживают уже 46 семей (200 человек) старообрядцев, большинство осваивают непаханые земли. Новым приморцам предоставляют гектары и технику в рамках госпрограммы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.