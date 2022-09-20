Приморца на надувной лодке ветром едва не прибило к берегам Поднебесной

Озеро Ханка – одно из самых больших водоемов Приморья. Иллюстрация из архива. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Последние теплые деньки едва не обернулись несчастьем для отдыхающего в Спасском муниципальном округе. На надувной лодке мужчину унесло далеко от берега на озере Ханка. На помощь к человеку в беде вовремя подоспели спасатели.

Тревожный вызов поступил на пульт краевого центра управления в кризисных ситуациях 20 сентября в 02:30. Спасатели Спасска-Дальнего оперативно прибыли на место происшествия. Оказалось, что надувную лодку унесло от берега из-за сильного отжимного ветра, поэтому самостоятельно вернуться на сушу мужчина попросту не смог. Его эвакуировали специалисты. По данным пресс-службы регионального МЧС, медицинская помощь приморцу не понадобилась.

Стоит отметить, озеро Ханка – самое крупное в Приморье. Оно разделяет Спасский муниципальный округ от Ханкайского муниципалитета, а на севере граничит с Китаем. Местные жители в социальных сетях шутят, что мужчина мог не по своей воле оказаться в КНР.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что за борт катера упал высокопоставленный чиновник. Эта история оказалась трагичной.

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