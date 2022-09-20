Темный «квартирный» бизнес приморца может привести к 4 годам колонии

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Приморские полицейские прикрыли опиумный наркопритон в Лесозаводске, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Необычный арендодатель вел темные дела на протяжении года.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками уточнили, что в доме на Калининской 39-летний мужчина (к слову, он уже «отмотал» срок) систематический приглашал в квартиру сожительницы наркозависимых людей. Там они готовили и употребляли вещества опиумной группы. Все доказательства полицейские нашли на месте.

Причастность фигуранта доказана, но в пресс-службе не уточнили, принимал ли сам мужчина наркотики – или только обрекал на смерть зависимых. Сейчас мужчина заключен под стражу; за организацию притона ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что сильнодействующие галлюциногенные наркотики нашли у девушки в Уссурийске. В сумочке она прятала свертки с ЛСД.

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