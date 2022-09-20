Вредная привычка погубила жизнь пенсионера в Приморье

Пламя уничтожило 10 квадратных метров квартиры.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Утром 19 сентября внимание жителей приморской столицы привлек едкий дым и яркое пламя из квартиры шестиэтажного дома на Луговой. Приехавшие спасатели нашли в помещении мертвого мужчину.
Как рассказали в пресс-службе МЧС Приморья, тревожный звонок поступил специалистам в 10:38. Прибыв к дому на Луговой через семь минут после сообщения, спасатели заметили клубы дыма, валящие из окна на шестом этаже. Во время тушения пламени пожарные нашли тело 77-летнего мужчины.
Огонь уничтожил около 10 квадратных метров квартиры, а причиной его возникновения стала неосторожность при курении. Вредная привычка могла забрать жизни еще десяти человек, но спасатели оперативно эвакуировали соседей.
Пламя тушили 24 человека , задействовав шесть пожарных машин.
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