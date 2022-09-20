В Приморье бетонный мост, пострадавший из-за тайфуна, отремонтировали парой досок и кирпичом

Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

Бетонная переправа в Дальнегорском городском округе в поселке Тайга в плачевном состоянии. После удара тайфуна «Хиннамнор» мост едва не рухнул. Жутковатый вид переправе дал недавний ремонт – мост буквально подперли деревянными брусками и кирпичом. Информация об этом появилась в социальных сетях.

– Держится «на соплях», – комментируют ситуацию жители уже устоявшимся оборотом.

В пресс-службе «Примавтодора» заявили, что специалисты подведомственной министерству транспорта организацией КГКУ «Примуправтодор» мост обследовали. Переправу признали небезопасной. В региональный минтранс отправили рекомендацию о необходимом ремонте. При этом сам мост не в зоне ответственности организации – запрос на разработку проектно-сметной документации для обдумывания объезда направили непосредственному подрядчику. «КП» пока не удалось поговорить с представителями. Возможно, самодельная деревянная подпорка – даже не дело рук обслуживающей компании. Так или иначе перед ремонтом необходимо, чтобы конструкция обсохла.

– На мосту предполагается установка знаков ограничения движения 10 километров в час, движение для транспортных средств не выше 5 тонн, обустройство временного объезда, – рассказали в пресс-службе «Примавтодор».

Редакция уточняет обстоятельства. Напомним, устрашающий тайфун 6-8 сентября 2022 года размыл почти 30 мостов. Переправы медленно восстанавливают.

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