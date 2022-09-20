Очередной дом-памятник во Владивостоке уйдет с молотка частнику

Фото: Инспекция по охране культурных объектов Приморского края

Корпорация ДОМ.РФ, призванная вновь запускать в оборот обветшалые и никому не нужные участки, опубликовала очередной лот. В этот раз объектом, продающимся во Владивостоке, стал исторический дом на Адмирала Фокина, 11б. Здание построено в 1918 году и известно местным как «Дом Ху-сын-хэ». Судя по паспорту объекта, речь о памятнике историко-культурного значения для Приморского края.

Фото: АО ДОМ.РФ

Постановление датировано правительством региона от 20 июля 2018 года и утверждает особые требования и регламент в границах исторических территорий на Семеновской, Алеутской, Светланской и, конечно, Адмирала Фокина. Эта часть строения требует капитального ремонта, да и предложение корпорации не назвать вкусным. К тому же компания, которая купит часть помещения или здания, не сможет сильно изменять исторический облик объекта по закону. Из документа Инспекции по охране объектов культурного наследия следует, что все двери повреждены, штукатурка отслоилась, у некоторых окон отсутствуют стекла.

В то же время стартовая цена объекта – 1,9 миллиона рублей за общую площадь в 140 квадратных метров. Судя по кадастровому номеру участка, будущий владелец действительно будет обязан следить за сохранением культурного наследия. Пока что интересанты неизвестны. Торги назначены на 14 ноября 2022 года.

К слову, недавно ДОМ.РФ выставил на продажу уникальную владивостокскую достопримечательность. Мэрия выступила против. Подробности – в материале «КП».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.