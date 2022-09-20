За звание лучшего поборются 57 спортсменов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всероссийский турнир по боксу памяти абсолютного чемпиона Сибири и Дальнего Востока Виктора Сахарова пройдет во Владивостоке. С 20 по 23 сентября в спорткомплексе «Олимпиец» сильнейшие спортсмены будут бороться за звание мастера спорта России по боксу. Конкуренцию друг другу участники составят на юбилейном соревновании.

57 участников из Новосибирска, Хабаровска, Сахалина, Камчатки, Магадана, Забайкальского и Приморского краев померятся силами в столице Дальнего Востока. Возраст боксеров от 18 до 40 лет.

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» узнал у президента приморской федерации бокса Анатолия Коптева, как пройдут соревнования:

– Это должен быть 32 турнир памяти Виктора Сахарова, но два года мы не проводили соревнования из-за эпидемии COVID-19. Сейчас к нам приезжают сильнейшие боксеры из своих регионов, но участников все равно мало, как никогда.

В первый день чемпионата спортсменам предстоит пройти взвешивание, медицинский контроль, полную комиссию и даже тестирование на допинг. 21 сентября – выходной, а вот 22 и 23 числа любой желающий может посетить соревнования абсолютно бесплатно. Пройдут поединки на Батарейной ,2, в 17:30 и 18:00. Вход свободный.

СПРАВКА «КП»

Виктор Николаевич Сахаров – абсолютный чемпион Дальнего Востока и Сибири по боксу. Он провел 49 поединков, одержал 48 побед, из которых 23 – нокаутом. Ринг покинул непобежденным в 1938 году.

Родился 31 января 1911 года в Харькове в семье служащего. В 1928 году окончил школу в Москве и переехал с родителями во Владивосток. Работал матросом на портовом катере, а затем мотористом в Примрыбаксоюзе. В 1930 году поступил во Владивостокский морской техникум, где совмещал учебу с занятиями спортом.

18 августа 1945 года в период войны с Японией танкер «Таганрог» с грузом авиационного бензина стоял у причала Первореченской нефтяной базы во Владивостоке. На вахте находился старший помощник капитана В.Н. Сахаров. Неожиданно наблюдатель доложил о появлении японского самолета. Судно стало отходить от причала, открыв огонь из пулеметов и орудия. Японский «камикадзе» был сбит и упал в воду недалеко от танкера. Бдительность экипажа спасла от катастрофы танкер и нефтебазу. Приказом командующего Тихоокеанским флотом экипаж танкера был удостоен боевых наград, а сам Сахаров награжден орденом Красной Звезды.

С декабря 1950 по август 1963 года – капитан парохода «Арктика» Дальневосточного морского пароходства Министерства морского флота СССР

Умер 5 июня 1976 года. Похоронен на Морском кладбище во Владивостоке.

Напомним, ранее «Комсомольская Правда – Владивосток» сообщала, что гребцы из Приморья и Белоруссии сражались за кубок губернатора края в акватории озера Теплое.

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