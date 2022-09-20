H&M полностью закрывает свои магазины в Приморье к концу сентября

Популярный магазин уходит из Владивостока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) закроет до конца сентября все свои точки в Приморье. Жители Владивостока увидели объявление в торгово-выставочном комплексе «Калина Молл» о том, что магазин прекращает работу 29 сентября.

– Этот магазин закрывается 29.09.2022. Приобретенные товары вы сможете вернуть в течение 14 дней в любой другой магазин H&M. После закрытия магазинов приобретенные товары можно вернуть через пункты CDEK. – говорится в объявлении.

Компания заблокировала покупку вещей на своем сайте для россиян еще в марте 2022 года. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как юрист из Приморья Дмитрий Качан решил засудить популярный бренд, подав на компанию иск о дискриминации. Суд он проиграл, но попыток победить оставлять не собирается. Отметим, H&M временно открыл свои магазины с 1 августа, чтобы распродать остатки продукции. Мужской отдел уже перекрыт, в среднем на полках осталась 1/3 всего товара.

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