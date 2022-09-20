Приморцы, пострадавшие из-за судна-погорельца с 600 «японками» на борту, грозятся судом

Предстоит провести оценку ущерба. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ажиотаж вызвало очередное сообщение дилера Japan Autolines о страховых компенсациях: информации, откровенно говоря, мало. Сроки неизвестны, название страховой компании и даже степень ущерба – тоже. Что произошло? Приморцы, потерявшие свои автомобили из-за пожара на судне «Ангара» (именно JAL перевозил груз) в Японском море, до сих пор ждут вестей о возмещении затрат. Хотя ЧП произошло еще в июне 2022 года!

Некоторые владельцы «погорельцев» уверены, что компания-перевозчик прилагает недостаточно усилий: о судьбе груза рассказывают очень мало. «Комсомольская правда – Владивосток» решила узнать, что известно о загоревшемся судне и когда приморцы смогут ожидать свои деньги (или машины, направлявшиеся изначально в порт дальневосточной столицы).

По предварительной информации, подпорченный груз прибудет во Владивосток в конце сентября. Пока что «Ангара» территориально в китайском порту Ниндэ (на границе с КНР судно не раз задерживали из-за эпидемиологических ограничений). Планируется, что машины перегрузят на теплоход «Амур». Последний придет в дальневосточную столицу, где и проведут оценку ущерба. Страховая компания еще неизвестна. Процедуру компенсаций, по словам перевозчика, могут начать только после завершения формальностей – конечно, во Владивостоке.

У приморцев, которые ждали свои оплаченные автомобили, появились закономерные вопросы. Клиенты создали чат, в котором обмениваются претензиями. Пока что в JAL ответили только на часть из них и несколько раз отметили, что груз застрахован. Известно, что пустить теплоход «Амур» к «Ангаре» помешала сложная геополитическая обстановка между Тайванем и КНР. По тем же причинам отчет о состоянии всего груза неизвестен. Предполагается, что четверть из сгоревших «японок» могли уцелеть.

Редакция готовит запрос представителям компании, чтобы узнать ответы на оставшиеся вопросы. Некоторые нетерпеливые жители (их можно понять) хотят обратиться в правоохранительные органы.

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