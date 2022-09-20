Жителям и гостям дальневосточной столицы предлагают подружиться с морем

Вид на пространство, которое хотят привести в порядок с учетом мнений людей. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Пространства возле бухт Соболь и Патрокл собираются однажды превратить в новую точку притяжения и жителей Владивостока, и гостей города. Перед тем, как начать проектировать будущий внешний вид территории (хотя разговоры об этом уже есть, вспомните «рыбацкую деревню»), проектная команда решила собрать мнения людей, которые однажды придут сюда, в обновленное место, чтобы отдохнуть самим, с друзьями или семьей. Мысли каждого из тех, кто сейчас читает эти строки, могут стать отличной идеей для развития пространства, всего-то и надо, что пройти небольшой опрос. Своим мнением можно поделиться до 30 сентября, форма с ответами доступна вот по этой ссылке.

– Данный опрос поможет нам собрать мысли жителей и гостей города, а также найти контакты активных сообществ, связанных с территорией бухт Соболь и Патрокл, – пишет команда проекта.

Развернутые ответы станут хорошей опорой для проработки мельчайших деталей будущего места отдыха. Обещают, что опрос не займет много времени. «Комсомольская правда – Владивосток» проверила, и это действительно так.

Кстати говоря, что за проектная команда? В нее входят представители городской мэрии, инициаторы из фонда ДНС, культурные деятели и активисты, архитекторы бюро Concrete Jungle и представители местного самоуправления из ТОС «Патрокл-Сочинская» и ТОС «Патрокл-Басаргина».

Следить за новостями будущего пространства можно в Telegram-канале «Патрокл: место у моря».

Напомним, «Конкрит Джангл» – уже известная среди владивостокцев (и не только) команда архитекторов. Именно эти ребята проектировали, например, известный Нагорный парк (видовая площадка откроется уже в октябре, а третья очередь будет реализована в 2023 году), «Семь сопок» возле кинотеатра «Океан», сквер имени Арсеньева и Узала (город Арсеньев).

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