«Россети ФСК ЕЭС» провела диагностику кабельных линий через пролив Босфор Восточный

Вид на пролив Босфор Восточный, Токаревский маяк и ЛЭП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

С помощью специализированной передвижной лаборатории произведен контроль технического состояния кабельных участков линий электропередачи общей протяженностью 15 километров, соединяющих энергообъекты материковой части Владивостока и подстанцию на острове Русский. Диагностика показала отсутствие локальных дефектов, подтвердив тем самым надежность электроснабжения островной части города, включая кампусы Дальневосточного федерального университета, океанариум и других потребителей.

Кабельные линии, соединяющие материковые подстанции 220 кВ «Патрокл» и «Зеленый Угол» с островной «Русской» проходят как под землей, так по дну пролива Босфор Восточный – это участок протяженностью более двух километров. Кроме основных, по дну пролива проложены и две резервные кабельные линии, состояние которых также ежегодно контролируется.

Контроль технического состояния кабельных линий был проведен методом измерения частичных разрядов, которые проявляются в слабом месте кабельной линии и выявляются во время тестирования. Метод является одним из прогрессивных и позволяет не только определить само наличие дефекта, но и установить его местонахождение по длине.

Кроме того, проведены испытания оболочки экрана кабеля, защищающего его от проникновения воды и механических повреждений, и визуальный осмотр мест, где проложена подземная часть линий электропередачи. Диагностика прошла успешно, подтвердив надежность электроснабжения островной части столицы Приморья.

Фото: «Россети ФСК ЕЭС»

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