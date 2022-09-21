На Пушкинской разобрали часть брусчатки

В приморской столице разобрали часть «мостовой». Фото: Дарья НАУМЕЦ

Пушкинская – по праву одна из самых красивых улиц Владивостока. Здания из красного кирпича и аккуратные дома, небольшая аллея с деревьями вдоль дороги, брусчатка… Кстати о ней. Недавно часть кладки возле старых корпусов ДВФУ сняли и сложили стопками. Возникает закономерный вопрос – больше не будет «мостовой»? В городской администрации поспешили уточнить информацию для «Комсомолки».

– На этом участке проводятся работы по текущему ремонту. Разрушенные бортовые камни заменят на новые, а прилегающую к ним часть дороги и тротуара отремонтируют, уложив брусчатку и асфальт вдоль бордюр.

Работники сняли брусчатку в некоторых местах. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Работы ведутся только на том участке, где уже сняли плитку. В мэрии добавили – до конца сентября должны все закончить.

Те же места, где на дороге есть локальные разрушения, планируют включить в перечень аварийно-восстановительного ремонта на этот, 2022-й, год.

Дорожники уже установили новые бордюры. Теперь ремонт идет дальше. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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