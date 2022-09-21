Жители края вакцинировались 1 184 726 раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заболели 307 местных жителей. По данным регионального оперштаба, за все время существования пандемии в крае COVID-19 обнаружили у 200 283 человек.

За 24 часа 580 приморцев смогли выздороветь. Всего количество выздоровевших составило 194 963 человека. За прошедший день коронавирус не унес ничью жизнь, в общей сложности от него скончались 1 966 жителей.

В Приморье продолжается активная прививочная кампания. За сутки местные жители вакцинировались 1 184 726 раз.

Напомним, что осенью приморцы могут заразиться не только COVID-19, но и гриппом, поэтому врачи рекомендуют защитить себя от этих болезней с помощью прививки. Сделать их можно в поликлиниках или мобильных пунктах, взяв с собой паспорт, полис и СНИЛС.

А тем, кто уже переболел вирусом, советуют пройти углубленную диспансеризацию.

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