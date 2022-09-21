Судно из недружественной страны задержано в порту Приморья

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сингапурское судно Rui Yang 8 задержано в порту Находки, сообщили в Российском профессиональном союзе моряков. Прибыл танкер еще 15 сентября, весь экипаж состоит из вьетнамцев.

Причиной задержания стали многочисленные нарушения на борту. Более того, по словам председателя дальневосточного отделения РПСМ Николая Суханова, у экипажа отсутствует коллективный договор Международной федерации транспортных рабочих, страховых свидетельств.

– Пока мы находились на Rui Yang 8, судовладелец по просьбе капитана все же выслал ряд документов, включая свидетельства о страховании, однако Декларация часть II, которую предоставил нам капитан, не была подписана истинным судовладельцем, а значит, этот документ недействительный. Только после повторного обращения компания направила на судно Декларацию, подписанную настоящим владельцем, – добавил эксперт.

Представители ДВРО объяснили капитану, что этого недостаточно, и судно будет стоять в порту до тех пор, пока все замечания не будут устранены. Наличие коллективного договора с МФТ необходимо, ведь выходит, что никто из членов экипажа не знает, на какую сумму они застрахованы в случае смерти. В трудовых контрактах моряков это тоже не указано. Вьетнамских моряков пригласили на отдых Международный морской клуб Находки.

Конечный владелец судна - сингапурская компания Nep International Shipping Pte, которая с помощью панамского оператора перевозила в танкере различные грузы. Судно ходит под флагом Белиза – это так называемый удобный флаг [открытой регистрации - прим.]. Сингапур остается недружественной для России страной, наряду с Великобританией, США, Евросоюзом, Японией и другими государствами.

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