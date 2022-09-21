Котлетка с пюрешкой под надзором

Питание школьников – на особом контроле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как говорится, кто хорошо ест, тот хорошо работает, или в данном случае учится. Ведь растущему организму необходима не только разнообразная, но и полезная пища. Именно поэтому питание школьников на особом контроле администрации Владивостока. За качеством пищи следят специальные бракеражные комиссии, проверки в общеобразовательных учреждениях города проходят поэтапно. Принять участие в них также могут родители.

Основной контроль за организацией процесса питания в школах лежит на специалистах управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока. Проверочные комиссии выезжают ежедневно. Они смотрят, как накрывают столы, насколько разнообразно меню, вкусно ли приготовлена пища и подают ли ребятам горячее. На данный момент специалисты не выявили никаких нарушений в работе с подрядчиками, которые готовят завтраки и обеды детям. Однако для формирования более объективной оценки нужно и мнение со стороны. Для этого приглашают активных родителей, которые смогли бы заниматься мониторингом на постоянной основе.

– Для улучшения качества питания в школах города необходимо, чтобы представители родительского сообщества проявляли активность и вступали в бракеражные комиссии. Это позволит дать наиболее компетентную оценку работе подрядчиков. Родители смогут напрямую сообщать в управление образования информацию о возникающих несоответствиях, чем помогут быстро выявлять имеющиеся проблемы и решать их, – поделился первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко.

Обо всех нарушениях в работе школьных столовых можно сообщить в управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока. Отметим, по данным мэрии, в этом году бесплатно в образовательных учреждениях города питаются больше 35 000 школьников.

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