Приморец попытался получить землю в собственность с помощью переписи истории

Тематическая иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Государственного архива Приморского края» и еще двух фигурантов. У каждого из них в этой истории своя роль, в зависимости от которой они обвиняются в разных преступлениях. Все они сопряжены со статьями о взятках и мошенничестве, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На своей должности обвиняемый с октября 2018 по апрель 2019 года предоставлял информацию о хранящихся в архивах документах, которые по закону не могли попасть в чужие руки. Естественно, за взятку.

Одна из афер вскрылась. За 250 тысяч рублей другой фигурант, заинтересованный в земельном участке на Маньчжурской во Владивостоке, смог с сотрудниками архива подделать документы. Придумали легенду, что земля якобы была предоставлена мужчине еще в СССР. А сам экс-директор подложил переделанное решение Исполнительного комитета Владивостокского городского совета народных депутатов вместо подлинного. Сами площади, который интересант получил в собственность, он планировал использовать для капитального строительства гаража.

Следствием установлено, что было еще 3 похожих эпизодов взяточничества и пособничества в мошенничестве. Все доказательства уже собраны, и участникам дела грозит срок по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а также за дачу взятку и мошенничество (статьи 291 и 159 УК РФ).

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