Судимый за пьяную езду водитель в Приморье снова сел за руль подшофе. Вот что вышло

Мотоцикл умершего юноши. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Уссурийске осудили водителя, который осмелился сесть за руль пьяным. Такое он проворачивал уже несколько раз, за что и получил судимость. Последний случай пришелся на лето 2021 года – из-за этого мужчина отправится в колонию на семь лет. Тогда в аварии по вине фигуранта 19-летний мотоциклист погиб, сообщили в прокуратуре Приморья.

Как установили в зале суда, все произошло в августе прошлого года на улице Бонивура. 45-летний нетрезвый мужчина на микроавтобусе Toyota Town ace выехал на перекресток и не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki. В столкновении скончался юноша, за руль железного коня он сел без защитной экипировки.

Освидетельствование установило наличие алкоголя в крови водителя микроавтобуса. В пресс-службе отметили, что прошлым решением суда он уже был лишен прав. За руль мужчина сел без них.

На период расследования виновника взяли под стражу. В итоге суд злостному нарушителю правил назначил 7 лет в колонии-поселении. После окончания заключения за руль он не сможет сесть еще 2,5 года.

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