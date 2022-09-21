Пожар в приморском городе запер десятки людей в бетонной ловушке

Здание загорелось из-за короткого замыкания. Архив «КП». Фото: Артем КИЛЬКИН

Общежитие колледжа вспыхнуло на Комсомольской в Большом Камне во вторник. Огонь и дым заперли несколько десятков людей в бетонной ловушке. Очевидцы сразу набрали телефон пожарных.

Звонок с сообщением о пожаре в общежитии поступил специалистам 20 сентября в 14:10. Добрались сотрудники МЧС до места происшествия за шесть минут, к этому времени пятый этаж оказался в дыму. Причина – короткое замыкание, из-за которого загорелся кондиционер в одной из комнат.

18 спасателей работали быстро и слажено. Удалось эвакуировать по лестничным маршам 38 человек. Огонь повредил два квадратных метра. Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о нескольких сгоревших жилых зданиях в Приморье. Месяц выдался непростым для специалистов. Горели дома, внедорожники, фуры. Несмотря на большое количество ЧП, пожарные работали «на высоте». Во Владивостоке им удалось эвакуировать соседей во время возгорания многоэтажки из-за курения одного из жильцов, а в Артеме спасти трех человек из горящего дома.

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