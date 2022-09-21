Будущее Владивостока – какое оно

Город станет еще лучше и краше. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Владивостока встретился с общественными наблюдателями, которые активно участвуют в жизни родного города, чтобы обсудить реализацию нацпроектов на следующий год. Участники встречи узнали о реконструкции дорог, строительстве важных образовательных объектов и создании новых общественных пространств, а также о благоустройстве.

Заседание проектного комитета прошло в мэрии под руководством Константина Шестакова. Глава поделился, что в 2023 году на улицах города запланирован комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В списке первостепенных оказались Чапаева, Комсомольская (от Иманской до Океанского проспекта), а также Шуйская и Волжская. Кстати, для ремонта последних двух участков уже даже нашли подрядчика. В этом году организация разработала необходимый проект реконструкции. Помимо самой дороги, где предстоит заменить асфальтовое покрытие, специалисты починят тротуары и капитально отремонтируют мост.

Константин Шестаков. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В 2023 году не останется без внимания и благоустройство дворов. По словам начальника управления содержания жилищного фонда Григория Пейхвассера, конкурсный отбор прошли 75 территорий. При этом во Владивостоке действует сразу две госпрограммы – известная многим «1000 дворов» и новая – «1000 дворов Дальнего Востока». Благодаря активности местных жителей и комплексному подходу можно не только сделать спортивные или детские площадки, но и привести в порядок придомовые дороги.

Григорий Пейхвассер. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Уже в следующем году в столице Приморья начнется создание парка в Снеговой Пади. По проекту «Жилье и городская среда» также запланировано благоустройство сопки Орлиное гнездо и озера на Сафанова. Именно эти территории стали победителями народного голосования, которое проходило в интернете.

Что касается обучения и развития детей, по региональному проекту «Современная школа» в 2023 году продолжится строительство общеобразовательного учреждения на 1275 мест в динамично развивающемся микрорайоне Патрокл. Помимо классов в школе разместятся два спортзала, бассейн, библиотека и даже кинотеатр. Еще одна особенность – эксплуатируемая кровля. Также в планах у мэрии возобновить строительство детского сада на Кипарисовой.

Общественные наблюдатели задали администрации интересующие их вопросы. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Важно отметить, ход работ на всех объектах помимо администрации контролируют и общественные наблюдатели. Как отметили представители проектного комитета, в следующем году сотрудничество с ними продолжится. На данный момент на постоянной основе мэрия сотрудничает с 55 народными контролерами. В будущем планируется привлекать их не только к проверке объектов, которые ремонтируют или строят в рамках нацпроектов.

На постоянной основе с мэрией сотрудничают 55 народных контролеров. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

– Благодаря такому комплексному подходу и вашей внимательности мы имеем возможность следить за сроками и качеством проведения работ не только с позиции контроля исполнения подрядчиками своих обязательств, но и с точки зрения удобства, безопасности создаваемых объектов для жителей и гостей города, – поделился Константин Шестаков.

В рамках совместной работы мэрия и общественники проверяют реализацию таких нацпроектов, как «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура», «Безопасные качественные дороги».

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