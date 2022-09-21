Опыт наставничества и подготовки профессиональных кадров АО «Восточный Порт» – в числе передовых на Дальнем Востоке России

Наиболее выдающиеся наставники ежегодно отмечаются почетными грамотами и ценными призами. Фото: АО «Восточный Порт»

Десятки штатных сотрудников АО «Восточный Порт» в эти дни принимают участие во внеочередной аттестации. Экзамены проводятся в компьютерных классах собственного Учебно-производственного комбината (УКК) АО «Восточный Порт» под наблюдением опытных преподавателей. Проведение досрочной переаттестации связано с вводом в действие в начале августа 2022 года новых Правил технической эксплуатации железных дорог РФ. По итогам аттестации свидетельства на право выполнять должностные обязанности, связанные с обеспечением безопасности движения поездов на путях необщего пользования АО «Восточный Порт», получат специалисты железнодорожного комплекса стивидорной компании: составители поездов, операторы поста централизации, дежурные по станции – всего более 80 человек.

Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе, работающий при частном предприятии. Работники стивидорной компании имеют возможность без отрыва от производства бесплатно повышать свою квалификацию. Учебный комбинат готовит специалистов по нескольким десяткам рабочих профессий для предприятий Находкинского городского округа.

Благодаря методической поддержке Учебно-курсового комбината на предприятии реализована уникальная система производственного наставничества. Ежегодно в ней участвует более 200 человек – как инженерно-технических работников, так и представителей наиболее востребованных рабочих профессий. Без отрыва от производства опытные наставники передают свои знания молодым специалистами, существенно ускоряя процесс обучения и повышая его качество. Наиболее выдающиеся наставники ежегодно отмечаются почетными грамотами и ценными призами.

– Практически за полвека своей истории «Восточный Порт» выработал собственную схему подготовки кадров, синхронизированную с трудовыми запросами портовой отрасли, – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Уверен, наш многолетний опыт в части развития образовательных возможностей для специалистов рабочих профессий станет полезным для бизнесменов и профессиональных учебных заведений Дальнего Востока в плане их взаимодействия, и в ближайшем будущем предприятия перестанут испытывать кадровый голод.

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