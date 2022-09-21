Эстафета, мастер-классы и конкурсы: для юных жителей Приморья подготовили отдельный тигриный праздник

У детей будет свой тигриный праздник. Фото: vlc.ru

В преддверии «Дня тигра», который отпразднуют во Владивостоке 25 сентября, для юных гостей и жителей краевой столицы пройдет собственный тигриный праздник. Ребят и их родителей приглашают на «День рождения тигрят» Амурчика и Тайги. Мероприятие пройдет на набережной Спортивной гавани в предстоящую субботу.

Уже по доброй традиции праздник в честь сохранения редких хищников организуют АНО «Амурский тигр», правительство Приморского края, администрация города Владивостока Русское географическое общество, партнер праздника – «Почта России».

Праздничная программа стартует в 13:00. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, на площадке амфитеатра состоится концерт детских творческих коллективов, а также награждение лауреатов конкурсов чтецов, рисунков и «Экомоды».

Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Фото: vlc.ru

Организаторы подготовили для гостей и другие развлечения. Так, возле фонтана развернутся локальные площадки, где ребята смогут поучаствовать в тигриной эстафете, мастер-классах и других активностях. Праздник не обойдется без фотозон, поэтому памятные снимки обеспечены для всей семьи.

«Почта России» откроет в субботу на набережной мобильное отделение, откуда гости мероприятия смогут отправить в разные регионы России бесплатные тематические открытки. Праздничным настроением можно поделиться с близкими и родными. А заполнить правильно адресные строки помогут консультанты. Кстати, в этом году автором изображения тигрят на открытке стала Анна Бунакова, ученица изостудии Детско-юношеского центра имени Баневура.

Работа юной художницы.

По словам руководителя направления по внешним коммуникациям макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Ольги Колдышевой, без этой доброй традиции не обходится ни один «День тигра». Участники праздника собирают целые коллекции открыток и делятся ими с друзьями.

– Гости также смогут принять участие в проекте «Почта для тигра», купив благотворительные открытки с изображениями амурских тигров. Средства, вырученные от продажи открыток, «Почта России» перечисляет на оборудование заповедников Приморского края. Например, в прошлом году на эти деньги было куплено пять фотоловушек для наблюдения за жизнью животных, – отметила Ольга Колдышева.

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