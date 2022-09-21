Во Владивостоке произошло «дорогое» ДТП с элитной иномаркой, есть пострадавшие

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Autogarant_vl

В районе Водоканала во Владивостоке в среду, 21 сентября, произошло ДТП; пострадал человек. Видео инцидента начало распространяться в Telegram-каналах. Предварительные детали привели местные аварийные комиссары.

Toyota Prius ехал со стороны Первой Речки в районе Некрасовской, 100 (в районе ТГМУ). Перед ним выскочила другая машина, тогда водитель «Приуса» попытался избежать столкновения. Так мужчина оказался на встречной полосе, из-за чего въехал в роскошную BMW. Машины серьезно деформировало из-за удара. Ремонт, вероятно, будет дорогостоящим. Более того, водитель Prius серьезно пострадал, мужчину госпитализировали.

Очевидцы сообщают, что на место аварии уже приехали сотрудники ГИБДД. Сотрудникам предстоит уточнить детали ДТП.

Ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала про столкновение на Океанском проспекте, 83, один из автомобилей остался лежать на крыше посреди дороги.

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