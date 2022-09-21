Во Владивостоке мужчина закидал канаву старыми колесами

Принтскрин с видео из Telegram-канал @dpscontrol_public.

«Свинский» поступок мужчины на Эгершельде бурно обсуждают жители Владивостока. На кадрах, которые разлетелись по социальным сетям, приморец «непорядочно» избавляется от автомобильных покрышек.

15 сентября в 11 утра мужчина «попался» в камеру наружного видеонаблюдения, местом «преступления» он выбрал гаражный кооператив на Ялтинской. Дождавшись, пока все свидетели скроются из виду, водитель надел перчатки и достал из своего багажника старые шины. «Раз, два, три, четыре, пять» – летели в канаву старые колеса, которые еще недавно красовались на авто. Все действие заняло около двух минут, после счастливый вандал поехал дальше по своим делам.

В комментариях к видео приморцы возмущаются «свинским поведением» и жадностью водителя. Они отмечают, что утилизация одной покрышки стоит около 100 рублей. А мы добавим, что за выброс шин в неположенном месте нарушителю должен грозить штраф от одной тысячи рублей.

Владивосток – один из самых автомобилизированных городов России. Из-за этого дальневосточная столица «утопает» в различных отходах машин, большую проблему представляют именно старые шины. Местные власти пытаются бороться с горами покрышек, но без поддержки населения сделать это крайне сложно. Людей не останавливает, что изделия из резины вредны для окружающей среды, и даже то, что за нарушения закона человеку может грозить даже тюремный срок.

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