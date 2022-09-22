Во Владивостоке потеплеет до +18°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 22 сентября, на юго-западе Приморья ожидается небольшой дождь, на остальной территории края осадки не предвидятся. Ветер юго-западный и южный умеренный, в некоторых района порывы сильные. Воздух прогреется до +17…+22°C.

В приморской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сильный юго-восточных направлений. Столбики термометров во Владивостоке покажут до +16…в.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер южный умеренный, во второй половине дня порывы усилятся. Температура воздуха поднимется до +20…+22°C.

В Находке переменная облачность, без осадков, умеренный юго-восточный ветер. Воздух в городе прогреется до +18…+20°C.

Напомним, что приморские синоптики озвучили прогноз на последние сентябрьские выходные. По информации метеорологов, в крае ожидается изменчивая погода. Китайский циклон 24 сентября принесет дожди, но уже 25 числа будет солнечно.

Также специалисты рассказали, к каким погодным «сюрпризам» стоит готовиться жителям края в октябре.

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