В Приморье с начала года благоустроили больше 300 объектов

В крае продолжается благоустройство. Фото: министерство ЖКХ Приморья.

В Приморском крае продолжается ремонт дворов, дорог, пешеходных зон, модернизация скверов, парков и других общественных пространств. Специалисты краевого министерства ЖКХ поделились, что с начала года в порядок привели около 70 парков и скверов, 244 придомовых территорий не только во Владивостоке, но и в других населенных пунктах, всего их 67. Все это стало возможным благодаря федеральным программам и краевому проекту «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

– В высокой степени готовности – еще более десятка объектов, их сдача запланирована на ближайшее время. Приемка благоустроенных территорий идет с привлечением самих жителей, – добавили в ведомстве.

В этом году в крае действует сразу две программы по благоустройству придомовых территорий. Известная и полюбившаяся многим краевая «1000 дворов» и новая от Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока». Это позволяет ускорить сроки ремонта и охватить как можно больше территорий. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, благоустройство завершено более чем на 80%. При этом число сданных объектов увеличивается ежедневно.

– В некоторых случаях подвела погода, но на большинстве объектов, как и ставилась задача Губернатором Приморья, работы завершены с наступлением осени. Несмотря на экономические сложности, где-то нарушения логистических цепочек по доставке оборудования, все наши планы, которые ставились на этот год в плане благоустройства, выполнены, – обозначила зампред.

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