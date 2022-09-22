В Находке появятся стационар, ледовая арена, поликлиника и другие объекты благоустройства

Губернатор Кожемяко отметил новые показатели развития Находки. Фото: Диана Шарафулисламова

В Находке проходят ремонтные работы моста через реку Каменка, а также строят спортивные объекты и благоустраивают территории в рамках социально-экономического развития округа. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с общественными наблюдателями проверил ход работ на объектах.

В первую очередь губернатор проверил ремонт моста через реку Каменка, который не «трогали» более 60 лет. В данный момент на объекте работают шесть человек и пять единиц техники. Выполняется монтаж новых и ремонт существующих балок.

– Мост находился под угрозой обрушения, работы начали вовремя. В настоящее время отсутствует риск неисполнения муниципального контракта, работы ведутся в соответствии с графиком. К новому году намерены организовать движение по двум полосам, – доложил подрядчик.

Также в этот день Олег Кожемяко побывал в двух образовательных учреждениях. В школе №14 отремонтировали спортзал, ведется благоустройство сквера. В школе №12 сделали новую крышу, а в ноябре там появится стадион, теннисный корт и площадка для занятий борьбой. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Находке есть Озерный бульвар, где в марте установят «звездное небо».

– Город преображается на глазах, появляются благоустроенные парки, скверы, детские, спортивные площадки. Поэтому особенно приятно внести свой вклад как наблюдателя в развитие Находки, – отметила общественный наблюдатель Анна Яшкина.

Губернатор отметил, что план, разработанный городом совместно с Находкинским заводом минеральных удобрений, позволит привести в порядок детские сады и школы, прилегающие к ним территории, спортивные залы, библиотеки, которые должны отвечать современным требованиям. В городе появляются новые скверы, продолжается благоустройство набережной вокруг озера Соленое.

Также в Находке строят арендное жилье, спортивные объекты, здравоохранения. В конце 2022 года – начале следующего 440 квартир сдадут для работников бюджетной сферы, молодых специалистов. Возводится новый крытый каток, физкультурно-оздоровительный комплекс, готовится проектно-сметная документация по стационару и диагностическому центру. Создана бережливая поликлиника, направлены значительные денежные средства на покупку медицинского оборудования. По словам Олега Кожемяко, город меняется в лучшую сторону, но работы еще много.

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