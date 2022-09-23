Синоптики рассказали, ударит ли стихия по Приморью 23 сентября

Сначала осадки начнутся на юго-западе края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозу синоптиков, 23 сентября на край обрушатся дожди, а в некоторых районах возможны грозы. Наверняка многие жители края переживают, что из-за осадков вновь пострадают населенные пункты и мосты с дорогами. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с главным редактором портала «Примпогода» Мариной Парфеновой, чтобы узнать, ожидать ли людям новых потопов.

– Стихия не нанесет удар по краю. Дожди подобные тому что были при тайфунах Hinnamnor и Muifa не прогнозируются, – ответили метеоролог.

По информации специалистов портала «Примгидромет», 23 сентября большую часть дня дожди будут идти только на юго-западе края, но вечером распространятся на другие районы. К середине ночи, 24 сентября, осадки охватят большую территорию Приморья, прекратятся утром на юге, а днем сохранятся только на севере.

В воскресенье, 25 сентября, гребень антициклона принесет в Приморье солнечную погоду без осадков.

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