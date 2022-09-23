Солистка балета Мариинского театра Анастасия Лукина выступит на Приморской сцене

Анастасия Лукина в образе Медоры в балете «Корсар». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Лауреат «Гран-при Михайловского театра», выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, ученица Людмилы Ковалевой, солистка балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) Анастасия Лукина примет участие в заключительных балетных спектаклях сентября на Приморской сцене Мариинского театра.

Юная танцовщица олицетворяет понятие «мариинская классика», ее танец ясный, эмоциональный, при этом безупречный технически.

Анастасия Лукина в образе Медоры в балете «Корсар». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

24 сентября балерина исполнит главную партию в балете «Корсар» на музыку Адольфа Адана в хореографии главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева. Анастасия Лукина уже танцевала партию Медоры во время гастролей коллектива Приморской сцены в Санкт-Петербурге в августе, тогда ее выступление получило высокую оценку специалистов и зрителей. Так, балетный критик Александр Максов писал: «...ее круг tour pique просто ошеломил темпом, вызвал шквал аплодисментов. А головокружительное fouette по точкам только добавило уголек в топку успеха».

Анастасия Лукина в образе Медоры в балете «Корсар». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Вместе с Анастасией на сцене Большого зала 24 сентября партии исполнят солисты и артисты балетной труппы Приморской сцены: Лада Сартакова, Виктор Мулыгин, Георгий Стельмах, Василий Неплюев.

29 сентября солистка выступит в образе Одетты-Одиллии в бессмертной классике – «Лебедином озере» на музыку Петра Чайковского.

В спектакле также примут участие артисты и солисты Приморской сцены: Сергей Уманец, Денис Голов, Ксения Ринг, Полина Исаева, Георгий Стельмах, Александр Ермохин. Оба вечера за пультом симфонического оркестра театра – Виталий Шевелев.

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