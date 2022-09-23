Мониторинг качества атмосферного воздуха подтверждает эффективность экозащиты «Восточного Порта»

Экологи произвели плановый отбор 1822 проб воздуха. Фото: АО «Восточный Порт»

Специалисты Санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» (СЭЛ) подвели итоги контроля качества атмосферного воздуха в зонах хозяйственной деятельности предприятия. Проведенный анализ за 8 месяцев 2022 года показал результативность работы систем пылеподавления на производственных комплексах, подтвердив соответствие качества воздуха требованиям природоохранного и санитарного законодательства РФ.

С января по август включительно экологи «Восточного Порта» произвели плановый отбор 1822 проб воздуха на физическое и химическое исследование на границе собственных санитарно-защитных зон:

- 203 – в рабочей зоне рядом со стационарными источниками; - 870 – в местах погрузочно-разгрузочных работ.

Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2022-м и в предыдущие годы показывают отсутствие превышения предельно допустимых нормативов. Вместе с тем, эффективность очистки воздуха на предприятии по итогам контрольных замеров близка к 100-процентному показателю.

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