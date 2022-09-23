Почта России доставила пенсии более 39 тысячам пострадавшим от тайфуна приморцам

Сотрудники Почты работали вместе со спасателями МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Почта России в условиях режима чрезвычайной ситуации доставила пенсии пострадавшим от тайфуна приморцам. В районах сотрудники Почты работали вместе со спасателями МЧС, использовали вертолеты и автомобили повышенной проходимости. Социальные выплаты получили 39 273 человека, оказавшиеся в зоне подтопления.

На вертолетах МЧС почтальоны доставили пенсии в отрезанные от автомобильного сообщения населенные пункты: Восток, Валентин, Черноручье, Беневское, Киевка, Моряк-Рыболов, Милоградово, Лиственное и Бровки. В пос. Преображение сотрудники Находкинского почтамта организовали рейс морского судна из бухты Козьмино.

Несмотря на затопление и разрушение дорог пенсии получили жители сел: Малиново, Ударное, Лобановка, Зимники, Вербное, Любитовка, Ариадное, Пожига, Савиновка Дальнереченского района; Фурманово, Молдовановка, Щербаковка, Горноводное, Маргаритово Ольгинского района; Бельцово Яковлевского района; Цветковка, Пшеницыно, Шумное и отдаленные села Верхняя Бреевка, Архиповка, Ясное, Медвежий Кут Чугуевского района.

– Почта России доставляет пенсии и социальные выплаты в приоритетном порядке. В каждом районе края мы отслеживаем паводковую обстановку и готовы к любому сценарию. Альтернативные почтовые маршруты и авиарейсы, выполненные спасателями МЧС, позволили нам полностью доставить социальные выплаты в пострадавшие районы, – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

Почта России доставляет пенсии и социальные выплаты в приоритетном порядке. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Почтальоны Приморского края продолжают работать в непростых условиях, повторно обходя дома получателей, чтобы выплатить пенсии тем, кого не было дома. Часть людей возвращается в свои дома, из которых ушла вода, кто-то живет у родственников. Выехавшие из сел пенсионеры смогут получить социальные пособия в следующем выплатном периоде. По вопросам выплаты пенсий и социальных пособий работает круглосуточный и бесплатный телефон горячей линии Почты России 8-800-1-000-000.

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