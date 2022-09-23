В Приморье у матери пятилетней малышки, которую увел в лес мужчина, временно изъяли детей

Семья стояла на учете еще до инцидента с пропажей девочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За пятилетнюю Кристину переживали всем Приморьем, когда узнали, что малышка отправилась в лес с «другом» ее семьи. Инцидент произошел 2 июля, к счастью, девочка смогла выбраться из леса сама на следующий день. Ребенок вышел голодным и искусанным клещами. Спустя несколько месяцев того самого похитителя удалось отыскать. Мужчину задержали, его мотив до сих пор остается неясным, ведь тогда в лесу он просто оставил ребенка одного и ушел. Пока ведется следствие, семью девочки признали неблагополучной, а у матери временно изъяли остальных детей.

В пресс-службе МВД Приморского края рассказали, что троих ребят поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, двоих – в детскую больницу в Арсеньеве. О том, что помимо Кристины в семье есть еще четыре ребенка, корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала детский омбудсмен Ольга Романова. По ее словам, всех детей мать воспитывала одна. Когда-то в семье произошел неприятный случай с одним из ребят (не с Кристиной), именно тогда женщину поставили на учет.

На момент 23 сентября всех детей вернули домой. Также отметим, что в СУ СК РФ, девочка рассказала, что в лес она пошла не сама, а ее действительно повел мужчина. Следователи считают, что 49-летний «друг семьи» специально бросил ребенка в лесу. Обвинение по статье о покушении на убийство несовершеннолетней ему предъявили заочно еще во время поисков.

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