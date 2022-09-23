Машину разорвало: ДТП с большегрузом заблокировало популярную трассу во Владивостоке

Серьезное ДТП на объездной. Фото: dpskontrol_125rus.

Серьезная авария произошла в пятницу вечером на объездной трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл. ДТП случилось после низководного моста в направлении Снеговой Пади. Из-за столкновения большегруза и легковушки дорога оказалась заблокирована, информация о пострадавших выясняется.

Подробности происшествия пока неизвестны, но судя по серьезным повреждениям кузова менее габаритной машины, без травм не обошлось. На участке мгновенно скопилась внушительная пробка, оно и понятно, разбитые авто полностью заблокировали проезд.

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