Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток23 сентября 2022 9:12

Машину разорвало: ДТП с большегрузом заблокировало популярную трассу во Владивостоке

Седан буквально влетел под фуру на объездной Де-Фриз-Седанка-Патрокл, дорога заблокирована
Ярослав ЮРИН
Серьезное ДТП на объездной. Фото: dpskontrol_125rus.

Серьезное ДТП на объездной. Фото: dpskontrol_125rus.

Серьезная авария произошла в пятницу вечером на объездной трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл. ДТП случилось после низководного моста в направлении Снеговой Пади. Из-за столкновения большегруза и легковушки дорога оказалась заблокирована, информация о пострадавших выясняется.

Подробности происшествия пока неизвестны, но судя по серьезным повреждениям кузова менее габаритной машины, без травм не обошлось. На участке мгновенно скопилась внушительная пробка, оно и понятно, разбитые авто полностью заблокировали проезд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.