Появились подробности мощного ДТП с участием большегруза на объездной трассе в Приморье

Произошло все на трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл. Фото: dpskontrol_125rus.

Сотрудники ГИБДД Владивостока выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в пятницу вечером на объездной трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл. На дороге столкнулись большегруз и легковушка.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место ДТП приехали инспекторы ДПС и реанимационный автомобиль. Оказалось, что 52-летний водитель Toyota Vista ехал со стороны низководного моста в сторону Патрокла. По неизвестным причинам он наехал на грузовой тягач MAN стоящий на дороге. Хозяин легковушки получил травмы, остальные участники аварии не пострадали.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что из-за мощного столкновения легковушка серьезно пострадала, от нее не осталось живого места. Из-за аварии дорога оказалась заблокирована, образовалась внушительная пробка.

Госавтоинспекция напоминает о том, что водители должны соблюдать правильную скорость движения автомобиля, не превышать ее, а также следить за дорогой и погодой.

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