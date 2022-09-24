Машины раскидало: массовая авария сковывает движение в столице Приморья

Очевидцам удалось запечатлеть аварию на видео. Фото: принтскрин видео.

Жесткое ДТП произошло во Владивостоке 24 сентября. На дороге в районе Катерной пострадали четыре автомобиля.

Один из очевидцев в социальных сетях обратил внимание на то, что все машины едут по встречке, и пока он размышлял, почему так происходит, случилось страшное ДТП. Одна из машин перевернулась вверх колесами, задев собой еще две. Судя по всему, в нее врезался другой автомобиль.

Еще один свидетель более подробно рассказал о том, где произошел автомобильный «замес». Случилось все в районе улицы Басаргина напротив МЧС.

– Проезд есть, но машины останавливаются, начинается затор. Раскидало все машины.

Напомним, что вечером в пятницу, 23 сентября, на объездной трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл легковушка врезалась в большегруз, есть один пострадавший.

И не стоит забывать о том, что из-за марафона «Мосты Владивостока» в приморской столицы перекрыли участки дорог на Русском и Золотом мостах.

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