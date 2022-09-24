Труп мужчины нашли на берегу популярной во Владивостоке бухты

Как стало известно редакции, мужчина вышел в море в плохую погоду. Фото: telegram-канал @svodka25.

В одном из популярных мест отдыха во Владивостоке местные жители нашли труп на берегу моря. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тело мужчины без признаков жизни приморцы обнаружили на Шаморе. По словам очевидцев, он был без обуви.

«Комсомолка» связалась с представителями краевого следственного комитета, чтобы узнать подробности. Как рассказала редакции старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, погибшим оказался рыбак, который вышел в море 22 сентября. Из-за плохой погоды его лодка перевернулась, спастись ему не удалось.

Следственный комитет Приморья проводит доследственную проверку.

Приморские синоптики предупреждали о том, что на край обрушатся дожди, и Владивосток не стал исключением. Вечером 22 сентября в краевой столице начались осадки со вспышками молнии.

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