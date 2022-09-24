В массовом ДТП во Владивостоке пострадали три человека, один из них ребенок

Специалисты выясняют все обстоятельства аварии. Фото: принтскрин видео.

Полиция Приморья раскрыла подробности массового ДТП, которое произошло во Владивостоке 24 сентября. ГИБДД краевой столицы устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, случилось все в районе Басаргина, 44. По предварительной информации, водитель Mazda Demio ехал с улицы Космонавтов в сторону Катерной. Не выдержав безопасную дистанцию, он столкнулся с Toyota Corolla Axio, которая задела внедорожник Toyota Land Cruiser и грузовик Toyota Hiace. Виновник аварии в свою очередь врезался Toyota Ractis, которая двигалась по встречке задним ходом.

Из-за аварии три человека получили травмы различной степени тяжести: водители Mazda Demio и Toyota Land Cruiser и несовершеннолетний пассажир Toyota Corolla Axio.

Сотрудники ДПС проверяют все обстоятельства произошедшего.

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