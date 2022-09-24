Необычные блюда могут попробовать жители Владивостока на гастроплощадке «От Арктики до Дальнего Востока»

стала частью проекта «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности». Фото: Администрация Владивостока

В центре Владивостока открылась площадка, которая стала частью проекта «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности». В субботу, 24 сентября, ее посетил глава приморской столицы Константин Шестаков.

Больше ста рестораторов и шеф-поваров из разных уголков России принимают участие в проекте, который получил название «От Арктики до Дальнего Востока». Гости из Карелии, Мурманска, с Камчатки и других регионов страны привезли в столицу Приморья большое количество продуктов, чтобы познакомить местных жителей со своей гастрономической культурой. Владивостокцы приходили на площадку целыми семьями или с друзьями, чтобы попробовать новые и неизвестные для них блюда, а также познакомиться с новыми людьми.

Во Владивосток приехали повара и рестораторы из Калерии, с Камчатки и других регионов. Фото: Администрация Владивостока

Как отметил Константин Шестаков, за несколько лет власти города смогли сделать так, чтобы во Владивосток приезжали туристы, а сам город перестал ассоциироваться только с холодом и хмурой погодой. Вместе с приморской столицей развивается и край.

– Страна должна узнать, что Арктика и Дальний Восток очень крутые. И у нас такая гастрономия, ради которой можно купить билет на самолет и прилететь к нам в гости.

Владивостокцы приходят на площадку с семьей и друзьями. Фото: Администрация Владивостока

Площадка находится возле здания правительства Приморского края и будет работать до вечера 25 сентября. Жители и гости Владивостока смогут попробовать множество интересных блюд, например, чипсы из ягеля, строганину из чира, вяленую оленину и многое другое. Цена на деликатесы значительно ниже ресторанной.

По словам мэра, теперь Владивосток не ассоциируется у людей с туманами. Фото: Администрация Владивостока

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