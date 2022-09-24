«Где деньги?»: администрация Владивостока готовит жалобу на строительную компанию

По словам Олега Кожемяко, работа готова лишь на 10%. Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил площадку, где ведется строительство четырех домов, но результаты работ его не порадовали.

Как рассказал глава края в своем telegram-канале, ООО «Группа компаний «Альянс» возводит дома в районе Русской, 57. В 2023 году здесь должны были появиться четыре здания с 494 квартирами, 122 из которых предназначены для детей-сирот. Губернатор отметил, что это важная стройка и ведется по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Посетив площадку, Олег Кожемяко сделал неутешительные выводы – объект готов всего лишь на 10%, то, что можно было сделать за четыре месяца, компания делает уже год.

В разговоре с представителем компании глава края отметил, что на строительство выделили 300 миллионов рублей, но работы выполнены лишь на 140 миллионов. Губернатор задает вполне логичный вопрос: «Где деньги?», но не получает вразумительного ответа.

По словам главы края, дальше разбираться с этим вопросом будет прокуратура и ФАС, администрация подготовит обращения в ведомства.

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