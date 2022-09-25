«Жестокие нанотехнологии»: приморцы шокированы бессердечностью дорожных служб

Инцидент произошел в селе Михайловского района. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал @urist_pomosh

Жестокое видео облетело социальные сети накануне, 24 сентября. Водитель запечатлел, что в селе Михайловка (в одноименном районе Приморья) дорожные службы нанесли разметку на трассу через тело мертвого кота. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале @urist_pomosh.

– Нанотехнологии в Михайловке, – написал автор кадров в сети.

Разметку наносят вручную, либо с помощью автотехники. Вероятно, здесь полотно красили именно с помощью механизированного способа – в ином случае поступок можно счесть безжалостным. Приморцы в комментариях считают, что произошедшее тянет на состав уголовного преступления по статье о жестоком обращении с животными.

Установить обслуживающего дорогу подрядчика пока не удалось. Редакция уточнит обстоятельства и обратиться с запросом в компанию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о новой разметке в районе Луговой во Владивостоке. Пользователи сети и водители отреагировали на нововведение негативно. Подробнее – в материале «КП».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.