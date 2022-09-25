Полиция провела проверку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские Владивостока проверили информацию из резонансной публикации в социальных сетях о том, что водитель такси удерживал ребенка без оплаты и не выпускал. По версии сотрудников правоохранительных органов, конфликт исчерпан, а причиной скандала стало недопонимание с обеих сторон. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморья. Как стало известно dv.kp.ru, женщина не заявляла об инциденте в полицию.

Как все произошло? Мама малолетнего мальчика заказала такси в приложении. Водитель прибыл, ребенок сел в машину и ответил: «ехать можно». Рулевой, получив одобрение заказчика, умчал до пункта назначения, но вскоре позвонила мама, которая задержалась и не успела сесть с сыном. Она попросила вернуться за ней. Таксист, посчитав, что действует строго в рамках обязанностей (по данным полицейских), отказался возвращаться, ведь маршрут женщина должна сначала изменить в приложении.

Водитель потребовал деньги с ребенка за поездку. Денег у малыша, понятное дело, не оказалось: таксист без угроз попросил позвонить маме. Женщина, в свою очередь, потребовала выпустить ребенка, а водитель ответил, что никого не удерживает и просто ждет оплаты. Как писала ранее «Комсомольская правда – Владивосток», мальчика отпустили только после перевода денег.

В полиции уточнили, что причиной конфликта, призналась мама, стало недопонимание того, как работает приложение. Стороны не имеют претензий друг к другу. Но вопросы в истории остались: например, отвечает ли произошедшее требованиям закона об оказании безопасных услуг? Почему водитель поехал по указке малолетнего ребенка?

Напомним, в Приморье часто происходят одиозные инциденты с участием водителей таксомоторных компаний. Недавно иностранный водитель угрожал женщине пистолетом в Уссурийске. Оружие оказалось игрушечным, в деталях истории разбираются полицейские.

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По словам матери, водитель поднял ценник за поездку и не отпускал мальчика, пока на его счет не поступили деньги (подробнее)

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