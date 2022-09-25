Еще одно праздничное событие в Приморье отменено организаторами

Праздник в 2021 году провели в 4 городах Дальнего Востока. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Приморье отменили масштабный гастрономический фестиваль блюд тайги (Taigafest-2022). Участникам фестиваля Татьяна Заречнева, главный организатор, отправила письмо с сообщением, что праздники неуместны, когда людей забирают на фронт:

– Я уверена, вы поймете и поддержите наше решение. Команда Pacific Russia Food будет продолжать изучать таежные продукты, разрабатывать рецепты и заниматься образовательной и благотворительной деятельностью в рамках Школы дальневосточной кухни. Всех любим и ценим.

В фестивале ежегодно принимали участие рестораны Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и Артема. В 2021 году мероприятия длились 11 дней. На Адмирала Фокина в дальневосточном центре в честь фестиваля организовывали ярмарку продуктов (дикоросов и яств из тайги). Десятки дальневосточных ресторанов были партнерами ивента.

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