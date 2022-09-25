Житель Приморья решил выпить с малознакомой компанией. Вот что из этого вышло

Тематическая иллюстрация. Фото: "КП" Архив

В Приморье задержали жительницу Артема: ей вменяют подозрение в грабеже. По данным полицейских, женщина с боем выкрала сотовый телефон заявителя и скрылась. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Вот как все было. В гостях у мужчины малознакомая компания распивала алкоголь, как вдруг между хозяином жилища и гостьей развернулась перепалка. Словесный конфликт перешел в физический: женщина ударила владельца смартфона, вырвала телефон из кармана куртки и убежала.

В содеянном 35-летняя скандалистка призналась, когда ее доставили в отдел полиции. В УМВД не уточнили мотив женщины. Однако теперь ей грозит уголовная ответственность по статье о грабеже. Санкция – до 4 лет лишения свободы. Примечательно, что за такой же проступок женщину уже судили и дали условное.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о более масштабном ограблении. В Лесозаводске из банка стащили 12 миллионов рублей. Преступники еще не найдены.

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