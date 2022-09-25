Погода в Приморье в начале следующей недели порадует теплом

Резкого похолодания не будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале следующей рабочей недели погода в Приморье будет переменчивой, однако резкого похолодания не ожидается, рассказали синоптики Примгидромета.

В понедельник, 26 сентября, фронтальный раздел хабаровского циклона посетит север региона, вызовет морось. Ночью температура составит от +8 до +14 градусов, в горных районах от +2 до +7 градусов. Днем, в среднем по краю, будет тепло: от 19 до 25 градусов.

Во вторник, 27 сентября, ночь выдастся более холодной. Однако уже днем температура повысится на 1-4 градуса.

В среду ожидают переменную облачность. Температура будет колебаться от +6 до +15 ночью и от +22 до +27 днем в континентальных районах. На побережье столбики термометров опустятся до +16...+21°.

Во Владивостоке будет малооблачно, температура составит от +19 до +22 градусов, а ночью, в среднем, от +13 до +16 градусов.

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